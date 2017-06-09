هاري كين يحلم بالسير على خطى رونالدو

يحلم هاري كين، لاعب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لكنه يدرك أنه يتعين على ناديه الفوز بالألقاب قبل حصوله على فرصة لتحقيق مثل هذا النجاح الشخصي.

ويقترب رونالدو من الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة، بعدما قاد فريقه ريال مدريد للفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وقال كين (23 عاما) إنه يعتبر المهاجم البرتغالي رونالدو مثلا أعلى بالنسبة له.

وقال كين للصحافيين ردا على سؤال حول الجائزة: "من لا يرغب في الفوز بهذه الجائزة الذهبية الكبيرة. بالتأكيد هذا انجاز أطمح لتحقيقه".

وأضاف كين: "للفوز بهذه الجائزة يتعين عليك الفوز ببطولات كبيرة على مستوى النادي والمنتخب. رونالدو فاز ببطولة أوروبا وبدوري الأبطال و(الأرجنتيني) ميسي في وضع مشابه".

وأردف كين: "تحقيق هذا لا يتعلق فقط بالجوانب الفردية بل هو جزء يتعلق بأداء الفريق أيضا حسبما أعتقد لأنه يتطلب فوز الفريق بالألقاب. هذا ما نأمل في تحقيقه في توتنهام".

وأوضح كين الذي أحرز 29 هدفا في 30 مباراة في الدوري الانجليزي في الموسم الماضي أنه يأمل في الوصول لمستوى أداء رونالدو في المباريات.

وقال عن السجل التهديفي لرونالدو في أدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال: "تراه يفعل ذلك في المباراة تلو المباراة.. في النهائي وقبل النهائي".

وأردف: "هذا ما أطمح للقيام به. رونالدو مثال يجتذى. وهو لاعب رائع. هذا ما أطمح للوصول إليه".

وسيشارك كين غدا السبت مع منتخب انجلترا في مباراة بتصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا.

وستلعب انجلترا مباراة ودية في مواجهة فرنسا في 13 يونيو الجاري أيضا.