أوتامندي يتسبب باستبعاد زميله جيسوس من قائمة البرازيل

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم السبت إن غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي استبعد من التشكيلة التي ستواجه أستراليا وديا يوم الثلاثاء المقبل بعد إصابته بكسر في عظمة حول عينه اليسرى.



وأصيب المهاجم البالغ عمره 20 عاما خلال التحام مع زميله في مانشستر سيتي نيكولاس أوتامندي خلال الهزيمة 1-صفر أمام الأرجنتين وديا يوم الجمعة.



وأبلغ منتخب البرازيل ناديه الإنجليزي بالإصابة لكن لن يستبدله بلاعب آخر قبل مواجهة أستراليا وديا في ملبورن.