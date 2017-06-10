عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

أوتامندي يتسبب باستبعاد زميله جيسوس من قائمة البرازيل

المصدر: ملبورن - رويترز
أوتامندي وجيسوس في المباراة الودية
رابط مختصر

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم السبت إن غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي استبعد من التشكيلة التي ستواجه أستراليا وديا يوم الثلاثاء المقبل بعد إصابته بكسر في عظمة حول عينه اليسرى.

وأصيب المهاجم البالغ عمره 20 عاما خلال التحام مع زميله في مانشستر سيتي نيكولاس أوتامندي خلال الهزيمة 1-صفر أمام الأرجنتين وديا يوم الجمعة.

وأبلغ منتخب البرازيل ناديه الإنجليزي بالإصابة لكن لن يستبدله بلاعب آخر قبل مواجهة أستراليا وديا في ملبورن.

كلمات دالّة

#جيسوس, #أوتامندي, #البرازيل, #الأرجنتين, #مانشستر سيتي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر