ثنائية رونالدو تقود البرتغال للفوز على لاتفيا

سجل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ثنائية قاد بها منتخب بلاده إلى الفوز على مضيفه منتخب لاتفيا 3 – صفر، الجمعة، ضمن الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

وفي المباراتين الأخريين بالمجموعة نفسها، تغلب المنتخب السويسري المتصدر على مضيفه منتخب جزر فاروه 2 – صفر، كما فاز منتخب أندورا على نظيره المجري 1 – صفر.

وواصل المنتخب السويسري بذلك حصد العلامة الكاملة، حيث رفع رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، حصدها من ستة انتصارات متتالية، ويليه المنتخب البرتغالي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة وصعد منتخب أندورا إلى المركز الخامس قبل الأخير برصيد أربع نقاط، بينما تراجعت لاتفيا إلى المركز السادس برصيد ثلاث نقاط.

وعلى ملعب "كونتو ستاديونس" بالعاصمة اللاتفية ريجا، افتتح رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني التسجيل لمنتخب البرتغال في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، عزز رونالدو تقدم منتخب بلاده بالهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يضيف أندريه سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وعلى ملعب "تورسفولور"، حسم المنتخب السويسري مباراته أمام مضيفه منتخب جزر فاروه بهدفين نظيفين سجلهما جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري في الدقيقتين 36 و59 .

وحقق منتخب أندورا انتصاره الأول في التصفيات وتغلب على ضيفه المجري بهدف وحيد سجله مارك ريبيس في الشوط الأول للمباراة، التي أقيمت على ملعب استاد أندورا الوطني.

وتجمد رصيد المجر بذلك عند 7 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام جزر فاروه التي تحتل المركز الرابع.