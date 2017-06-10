هاري كين ينقذ إنجلترا من السقوط في اسكتلندا

أنقذ هاري كين المنتخب الإنجليزي من الهزيمة أمام مضيفه الاسكتلندي وقاده للتعادل معه 2 - 2 في مباراة مثيرة جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب "هامبدن بارك" بغلاسكو ضمن الجولة السادسة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.



وأنعش المنتخب السلوفيني أماله في التأهل من جديد بعدما تغلب على ضيفه منتخب مالطا 2 - صفر في مباراة أخرى بالمجموعة نفسها.



واكتفى المنتخب الإنجليزي بنقطة التعادل ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة كما رفع منتخب سلوفينيا رصيده إلى 11 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني متفوقا على نظيره السلوفاكي بفارق نقطتين ، وارتفع رصيد اسكتلندا إلى ثماني نقاط في المركز الرابع بينما ظل منتخب مالطة بدون رصيد من النقاط في المركز السادس الأخير.



وعلى ملعب "هامبدن بارك" في غلاسكو ، كادت المباراة أن تنتهي بفوز المنتخب الإنجليزي بهدف سجله أليكس تشامبرلين قبل 20 دقيقة من النهاية لكن الدقائق الأخيرة شهدت قمة الإثارة.



وتقدم المنتخب الاسكتلندي بثنائية سجلها ليج غريفيث في الدقيقتين 87 و90 لكن المنتخب الإنجليزي رفض الهزيمة وواصل محاولاته حتى أدرك التعادل في الثواني الأخيرة عن طريق هاري كين نجم توتنهام.