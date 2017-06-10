"الزواج" يغيّب ميسي عن منتخب الأرجنتين

كشفت وسائل إعلام أرجنتينية أن ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة سيغيب عن المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام سنغافورة الثلاثاء، وذلك للاستعداد لحفل زفافه المقرر نهاية الشهر الحالي.

كما سيغيب عن المباراة زميله في المنتخب نيكولاس أوتامندي للتحضير لزفافه أيضا.

وخاض اللاعبان يوم الجمعة المباراة الودية التي أقيمت في مدينة ملبورن الأسترالية وفاز فيها المنتخب الأرجنتيني على البرازيل (1-صفر)، وكانت الأولى للأرجنتين بقيادة المدرب الجديد خورخي سامباولي.

الا ان وسائل إعلام أرجنتينية أفادت السبت ان الجهاز الفني للمنتخب سمح للاعبين بمغادرة أستراليا للاستعداد لمراسم الزفاف.

وسيحتفل ميسي الذي يتم في 24 يونيو عامه الثلاثين، بزفافه من أنطونيلا روكوزو في 30 منه في مسقطهما مدينة روزاريو الأرجنتينية. وتربط علاقة حميمة بين "ليو" وانطونيلا منذ أعوام طويلة، ولهما ولدان.

وأفادت تقارير صحافية إسبانية مؤخرا أن حفل الزفاف سيقام في أحد فنادق المدينة، وانه تم حجز كامل غرفه الـ 250 لإقامة الضيوف. وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن لائحة المدعوين بقيت "سرية" إلى حد كبير، على رغم تأكيدها أن ميسي دعا 21 لاعبا من زملائه في برشلونة وأعضاء في الجهاز الفني للنادي، مستثنيا المدرب السابق لويس إنريكي ومساعده خوان كارلوس أونزوي.