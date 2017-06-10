"ميديا سات" تنسحب من المنافسة على الدوري الإيطالي

قالت شبكة ميدياست الإيطالية الخاصة يوم السبت أنها لن تتقدم بعرض لشراء حقوق البث التلفزيوني لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للفترة من 2018 إلى 2021.



وفي وقت سابق من الشهر الحالي قدمت الشبكة شكوى إلى هيئة مكافحة الاحتكار وجهاز تنظيم الاتصالات في محاولة لتغيير شروط المنافسة على العقد والتي تقول إنها تأتي في غير صالحها بصورة ظالمة.



وقالت الشركة في بيان يوم السبت وهو آخر موعد لتقديم العروض: مجلس إدارة ميدياست قرر عدم تقديم أي عرض. نحن نكرر أن شروط تقديم العروض غير مقبولة على الإطلاق.



وأصرت ميدياست على أن قرارها ليس له أي تأثير على بث مباريات الدوري ودوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2017-2018 الذي تملك حقوق بثه بالفعل.