ألمانيا تستعرض في شباك سان مارينو

قدم المنتخب الألماني بطل العالم حفل الأهداف الذي كان متوقعا منه وحقق انتصارا ساحقا أمام ضيفه منتخب سان مارينو حيث تغلب عليه 7 - صفر يوم السبت في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.



وشهدت المجموعة نفسها اليوم فوز منتخب إيرلندا الشمالية على مضيفه منتخب اذربيجان 1 - صفر وتعادل النرويج مع التشيك 1 - 1 .



وتألق ساندرو فاغنر مهاجم هوفنهايم في صفوف المنتخب الألماني حيث سجل ثلاثية (هاتريك) للفريق الذي واصل بذلك حصد العلامة الكاملة حيث حقق الانتصار السادس له خلال ست مباريات ليتربع على صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة.



وافتتح القائد جوليان دراكسلر لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي التسجيل للمنتخب الألماني الذي يغلب على تشكيلته العناصر الشابة ثم افتتح فاغنر سجله التهديفي بقميص المنتخب الألماني عندما أضاف الهدفين الثاني والثالث.



كذلك سجل للمرة الأولى بقميص المنتخب الألماني أمين يونس الذي شارك أساسيا للمرة الأولى وجوليان براندت وكان الهدف الآخر للفريق من نصيب موستافي قبل أن يكمل فاغنر ثلاثيته.



ويتفوق المنتخب الألماني بذلك في صدارة المجموعة بفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه منتخب إيرلندا الشمالية الذي تغلب على مضيفه منتخب اذربيجان بهدف وحيد سجله ستيوارت دالاس في الثواني الأخيرة من المباراة ، بينما ظل منتخب سان مارينو بدون رصيد من النقاط في المركز السادس الأخير.