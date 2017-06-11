إنجلترا تخطف كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخها

توج المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما في كوريا الجنوبية بعد فوزه على نظيره الفنزويلي 1 -صفر يوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة.



وحصد المنتخب الإنجليزي لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعدما كان أفضل إنجاز للفريق هو احتلال المركز الثالث في نسخة 1993 والمركز الرابع في 1981.



ويدين المنتخب الإنجليزي بالفضل في هذا التتويج للاعب دومنيك كليفر لوين الذي سجل هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 35.



واهدر أدالبيرتو بينياراندا ضربة جزاء لصالح منتخب فنزويلا في الدقيقة 72.



وتوجت القارة الأوروبية بلقب مونديال الشباب للمرة التاسعة فيما سيطرت أمريكا الجنوبية على اللقب 11 مرة مقابل لقب وحيد لقارة افريقيا عن طريق منتخب غانا.



وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب المنتخب الإنجليزي بحثا عن تسجيل هدف مبكر يقربه من الصعود لمنصة التتويج.



وكاد دومينيك سولانكي أن يتقدم بهدف لإنجلترا في الدقيقة 11 بعدما انفرد تماما بالمرمى ولكن الحارس ويلكر فارينيز لاذ عن مرماه ببسالة.



وسنحت فرصة مؤكدة للفريق الإنجليزي في الدقيقة 23 بعدما مرر سولانكي كرة رائعة لزميله اديمولا لوكمان أمام المرمى مباشرة ولكن ويلكر فارينيز واصل تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق.



وتقدم منتخب إنجلترا بهدف في الدقيقة 35 بواسطة دومنيك كليفر لوين بعدما تلقى تمريرة طولية من منتصف الملعب ليستقبل الكرة برأسه بشكل رائع ثم سدد كرة قوية أبعدها الحارس ويلكر فارينيز، لكنه تابع الكرة إلى داخل الشباك.



وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول كان دومينيك قريبا جدا من تسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده بعدما انفرد تماما بالمرمى لكن الحارس ويلكر فارينيز أنقذ مرماه من هدف محقق.



وكاد منتخب فنزويلا أن يخطف التعادل قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عبر ضربة حرة من 30 مترا سددها أدالبيرتو بينياراندا بشكل رائع لكنها مرت على بعد سنتيمترات قليلة من الشباك.



ولم يحدث جديد في الدقائق الأخيرة لينتهي اشوط الأول بتقدم إنجلترا بهدف دون رد.



وبعد مضي سبع دقائق من بداية الشوط الثاني كاد سيرجيو كوردوفا أن يدرك التعادل لفنزويلا بعدما انفرد بالمرمى تماما ولكن الحارس الإنجليزي فردي وودمان أنقذ الموقف في الوقت القاتل.



ولاحت فرصة أخرى محققة لمنتخب فنزويلا إثر عرضية من الناحية اليمنى قابلهاهيريرا يانخيل برأسه ولكن وودمان أمسك الكرة من على خط المرمى.



وضاعت فرصة محققة من منتخب إنجلترا لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56 عندما سدد جوشوا أونوما كرة صاروخية من 30 مترا ولكن العارضة وقفت له بالمرصاد.



واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح منتخب فنزويلا في الدقيقة 72 بعد اللجوء لتقنية الفيديو، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التقنية في البطولة.



وتقدم أدالبيرتو بينياراندا لتسديد ضربة الجزاء ولكن الحارس الإنجليزي وودمان تصدى للكرة ببراعة.



وحاول منتخب فنزويلا بشتى الطرق أن يصل للشباك الإنجليزية في الدقائق الأخيرة لكنه عجز عن تحقيق ذلك، كما لم ينجح منتخب الاسود الثلاثة في استثمار الفرص التي لاحت له في أخر ربع ساعة لينتهي اللقاء بفوز إنجلترا بهدف نظيف لتتوج بلقب مونديال الشباب للمرة الأولى.