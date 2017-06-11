إيران تواجه أوزبكستان بحثاً عن نقطة التأهل

يستعد المنتخب الإيراني لكتابة صفحة جديدة في تاريخه الرياضي عندما يستضيف أوزبكستان يوم الإثنين في طهران في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات مونديال 2018 في روسيا.

ويحتاج المنتخب الإيراني إلى نقطة واحدة ليضمن التأهل للمرة الخامسة في تاريخه ويصبح ثاني منتخب يحجز بطاقته إلى المونديال الروسية بعد البرازيل متصدرة تصفيات أميركا الجنوبية.

وتعول إيران على عاملي الارض والجمهور لتخطي عقبة أوزبكستان وحجز بطاقتها إلى النهائيات للمرة الثانية على التوالي والثالثة في النسخ الأربع الاخيرة والخامسة في تاريخها بعد اعوام 1978 و1998 و2006 و2014.

ولم يخسر المنتخب الإيراني حتى الآن حيث حقق 5 انتصارات وتعادلين سلبيين مع مضيفتيه سوريا والصين، ويتصدر المجموعة برصيد 17 نقطة بفارق 4 نقاط عن مطارته المباشرة كوريا الجنوبية التي تحل ضيفة على قطر الأخيرة (4 نقاط) الثلاثاء.

وتمني إيران النفس بتجديد فوزها على أوزبكستان الثالثة (12 نقطة) بعدما كانت تغلبت عليها 1-صفر في طشقند في أكتوبر الماضي سجله جلال الحسيني.

وفي المجموعة ذاتها، تلتقي الثلاثاء سوريا الرابعة (8 نقاط) مع الصين الخامسة (5 نقاط) في ماليزيا.

ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى روسيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحقا من ذهاب وإياب مع ثالث المجموعة الأولى على أن يخوض الفائز في مجموع المباراتين ملحقا دوليا مع رابع اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).