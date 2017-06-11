الإيطالي كابيلو يتولى تدريب جيانغسو الصيني

‭‭ ‬‬ أعلن جيانغسو سونينغ المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم عبر شبكات التواصل الاجتماعي يوم الأحد التعاقد مع فابيو كابيلو مدربا جديدا له.



ويتولى كابيلو، مدرب إنجلترا وميلان السابق، المسؤولية خلفا لتشوي يونغ-سو الذي استقال الشهر الجاري ليعود إلى سول نادي مسقط رأسه بعد خروج فريقه من دور 16 بدوري أبطال آسيا على يد شنغهاي الصيني.



ويتولى المدرب الايطالي، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ميلان في 1994 والذي قاد انجلترا في كأس العالم 2010، مسؤولية الفريق وهو في المركز 15 وقبل الأخير بالدوري بعدما فاز مرة وحيدة هذا العام في المسابقة.



وعانى الفريق خلال الموسم الجاري بعدما أنهى الموسم الماضي وصيفا للبطل في الدوري والكأس المحليين.



وكابيلو هو أحدث الأسماء الكبرى التي تنتقل إلى الصين إذ يقود لويز فيليبي سكولاري، الفائز بكأس العالم 2002، غوانزو إيفرغراند حامل اللقب ومتصدر الترتيب.