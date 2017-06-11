الغموض يحيط بمستقبل جو هارت مع منتخب إنجلترا

سيغيب جو هارت حارس مرمى منتخب إنجلترا لكرة القدم على الأرجح عن ودية فرنسا يوم الثلاثاء في باريس ليضفي مزيدا من الغموض حول مسيرته بعد عام مضطرب على مستوى الأندية والمنتخب.



وواجه الحارس البالغ عمره 30 عاما انتقادات لعدم التحرك بالشكل المطلوب في هدفين دخلا مرماه أمام اسكتلندا من ركلتين حرتين في تصفيات كأس العالم يزك السبت.



ورغم أن إنجلترا أدركت التعادل فإن هارت لم يسلم من انتقادات البعض لأنه لم يقترب حتى من التصدي للتسديدتين.



وعلى الأرجح كان غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي سيعتمد على جاك باتلاند حارس مرمى ستوك سيتي بأي حال في ودية يوم الثلاثاء ولكن أداء هارت فتح الباب أمام تغيير دائم.



وأبلغ داني ميلز لاعب إنجلترا السابق هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): أعتقد أن القرار قد حسم. لم يكن جو هارت سيشارك في المباراتين، الناس شككت في قدرة غاريث على اتخاذ مثل هذه القرارات الجريئة. حسنا.. استبعد وين روني فور توليه المسؤولية.. وهو قرار كبير. أفترض أن جاك باتلاند سيشارك أمام فرنسا.



وكان هارت حارس مرمى مانشستر سيتي، الذي شارك في مباراته الأولى مع المنتخب في 2008، الخيار الأول بلا منافس مع إنجلترا طوال سبع سنوات وثلاث بطولات دولية.



ولكن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي استبعده ليعار إلى تورينو الايطالي وتعاقد النادي الإنجليزي مع حارس المرمى البرازيلي ايدرسون في صفقة قدرتها وسائل اعلام بنحو 35 مليون جنيه استرليني وهي صفقة قياسية عالمية لانتقال حارس مرمى.