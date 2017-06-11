بايرن يتعاقد مع الشاب نابري من فيردر بريمن

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد أنه تعاقد مع سيرج نابري لاعب وسط فيردر بريمن الحالي وأرسنال الإنجليزي السابق لمدة ثلاثة أعوام.



وأحرز نابري (21 عاما) 11 هدفا في الدوري الألماني مع فيردر بريمن في الموسم المنقضي كما تقاسم صدارة قائمة هدافي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة في ريو دي جانيرو في العام الماضي عندما فازت ألمانيا بفضية كرة القدم.



وقال كارل هاينز رومنيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ في بيان: نحن سعداء بانضمام لاعب ألماني دولي شاب جديد هو سيرج نابري إلى بايرن ميونيخ. لقد تطور مستوى سيرج كثيرا في صفوف بريمن.



وانتقل نابري إلى فيردر بريمن في بداية الموسم الحالي عقب فشله في تأمين مكان في التشكيلة الأساسية في أرسنال اللندني وبعد أن أمضى موسم 2015-2016 معارا إلى وست بروميتش البيون.