غندوغان: مشاهدة كرة القدم من المدرجات أمر متعب

قال إيلكاي غندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يأمل في أن يكون جاهزا لبداية الموسم الجديد بعد تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي منعته من اللعب هذا العام.



وقدم اللاعب الألماني الدولي البالغ عمره 26 عاما أداء رائعا في موسمه الأول مع الفريق ولعب 16 مباراة قبل أن يتعرض للإصابة ضد واتفورد يوم 14 ديسمبر الماضي.



وعاد غندوغان إلى التدريبات الخفيفة الأسبوع الماضي وبدأ يتدرب بالكرة للمرة الأولى.



وأبلغ غندوغان موقع سيتي على الإنترنت يوم الأحد: أعتقد أنني أسير في الطريق الصحيح. أعمل بقوة. أتمنى الانضمام إلى باقي أفراد الفريق للاستعداد لبداية الموسم الجديد. ربما لم أصل إلى مئة في المئة من لياقتي لكن الأمور تتحسن كل يوم وأتمنى أن أكون جاهزا للمبارة الأولى في الدوري.



أضاف غندوغان الذي انضم لسيتي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 20 مليون جنيه استرليني في يونيو الماضي: المشاهدة من خارج الملعب هي واحدة من أصعب الأشياء.



وتابع: سأستمر لفترة أطول في مانشستر عن بقية التشكيلة. الآن هم في عطلة لكني سأبقى لفترة أطول وسأعود مبكرا عن بقية الفريق لخوض فترة استعدادات خاصة لبداية الموسم.



ويزيد تعافي غندوغان من احتمال انضمامه لسيتي في رحلته إلى الولايات المتحدة استعدادا لانطلاق الموسم حيث سيشارك في بطولة كأس الأبطال الدولية مع مانشستر يونايتد وتوتنهام وريال مدريد في نهاية يوليو.