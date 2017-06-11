لاعب برشلونة يهرب من المشاكل ويتوجه إلى مكة والمدينة

قرر التركي أردا توران قائد منتخب بلاده ولاعب برشلونة الإسباني الابتعاد عن الضغوط التي حاصرته خلال الأسبوع الماضي وتوجه إلى المدينة المنورة في شهر رمضان لقضاء بعض الوقت خلال فترة إجازته الصيفية.

وانتشرت صور توران في المسجد النبوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد أقل من أسبوعين على زيارة الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد إلى مكة والمدينة.

وعانى توران من مشاكل كثيرة خلال الفترة الأخيرة بعدما تعرض إلى إصابة أبعدته عن مشاركة فريقه برشلونة في أهم فترات الموسم، قبل أن تتسرب أخبار الاستغناء عنه عقب موسم ونصف ارتدى به قميص النادي الكاتالوني، ولم يحقق خلال تلك الفترة أي نجاحات رغم قيمة التعاقد العالية التي دفعتها إدارة برشلونة لجلبه من أتليتكو مدريد.

وتواصلت مشاكل توران في الأسبوع الماضي عندما ضرب صحافياً تركياً بسبب خلافات بينهما، وذلك عقب الفراغ من مواجهة تركيا ومقدونيا الودية، وبسبب ذلك أعلن اللاعب المولود في اسطنبول اعتزاله اللعب الدولي، بينما أكد فاتح تريم مدرب منتخب تركيا أنه طرد أردا من القائمة الدولية بسبب ما حدث.

وربطت تقارير صحفية توران مع أرسنال اللندني كجزء من صفقة انتقال الإسباني هيكتور بيريلين، لكن أرسين فينغر صرح مؤخراً بأنه لم يعد يفكر بضم اللاعب التركي بسبب مشاكله الأخيرة.