ماركو رويس: سأعود مطلع العام الجديد

أكد ماركو رويس مهاجم المنتخب الألماني ونادي بوروسيا دورتموند أنه يتوقع عملية تعافي طويلة الأمد من إصابته الأخيرة، معربا عن أمله في الشفاء منها تماما مع حلول العام المقبل من أجل المشاركة في مونديال روسيا 2018.



وتعرض رويس (28 عاماً) مؤخرا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة دورتموند في نهائي كأس ألمانيا.



وخضع رويس لجراحة الأربعاء الماضي، وقال عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الأطباء يتوقعون أن تمتد عملية تعافيه لفترة طويلة لكنه سيعود في بداية 2018.



وأوضح رويس: أتمنى أن أتعافى بشكل تام في بداية العام الجديد من أجل المشاركة مجددا في المراحل الحاسمة من الموسم الجديد. وأضاف: لدينا طموح كبير مع مدربنا الجديد في دورتموند بيتر بوش ومع المنتخب الوطني في كأس العالم.



وعانى رويس كثيرا من الإصابات خلال مسيرته وغاب عن مونديال 2014 ويورو 2016 بسببها.