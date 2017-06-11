مورينيو ساخراً: راموس لم يكن يعرف ربع النهائي قبل وصولي

قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الحالي وريال مدريد السابق، إن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الحالي والحائز على 3 بطولات دوري أبطال أوروبا لم يكن يعرف دور ربع النهائي قبل وصول المدرب البرتغالي إلى العاصمة الإسبانية صيف 2010.

وتحدث مورينيو المثير للجدل لصحيفة "إكسبريسو" قائلاً: أحب تولي مهمة تدريب الفرق التي تريد تحقيق الانتصارات رغم أنها بعيدة عنها فعلياً مثل إنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وزاد: على سبيل المثال شاهدوا سيرجيو راموس الذي رفع لقب دوري أبطال أوروبا قبل أيام، وحققه قبل تلك المناسبة مرتين، هذا اللاعب لم يكن يعرف دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ولم يخض أي مباراة في ذلك الدور قبل وصولي إلى ريال مدريد في 2010.

وتحدث مورينيو عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين يدربهم حالياً، وقال: في مانشستر يونايتد هناك لاعبون لا يعرفون ما هو الشعور الذي يجلبه لهم الفوز، على العكس من اللاعبين الأكبر سناً والذين دربهم السير أليكس فيرغسون.