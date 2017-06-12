أديبايور: انتقالي إلى كريستال بالاس أسوأ قراراتي

قال المهاجم ايمانويل اديبايور، إن انتقاله لكريستال بالاس الذي ينافس في الدوري الانجليزي لكرة القدم في عام 2016 كان "أسوأ قرار" اتخذه على مدار مسيرته.

وانضم مهاجم مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير السابق إلى بالاس في عقد إعارة لمدة ستة أشهر في يناير 2016 وتم إنهاء التعاقد معه بنهاية الموسم الماضي عقب تسجيله لهدف واحد في 15 مباراة.

وقال اديبايور الذي يلعب حاليا في نادي اسطنبول باساكسييش التركي لوسائل إعلام بريطانية: "خضت بعض التجارب الرائعة في إنجلترا ومع أندية تعد الافضل على مستوى البلاد".

وأضاف: "الخطأ الوحيد الذي ارتكبته هو التوقيع لكريستال بالاس في يناير 2016".



وتابع: "اتخذت هذا القرار لإسعاد المحيطيين بي...لكنه كان أسوأ قرار على مدار مسيرتي".