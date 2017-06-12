الرئيس الصيني يستقبل إنفانتينو الأربعاء

يستقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ بعد غد الأربعاء، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو في وقت تتزايد فيه الشائعات حول ترشيح محتمل للصين لاستضافة نهائيات كأس العالم.

واوضحت الحكومة الصينية إن إنفانتينو سيلتقي الرئيس الصيني في قصر الشعب الموجود بالقرب من ساحة تيانمين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ: "نتمنى تعزيز تعاوننا في مجال كرة القدم مع المنظمات الدولية بينها الفيفا ومع بلدان اخرى".

وأضاف في مؤتمر صحافي: "تنظيم كأس العالم في الصين، هو حلم العديد من الصينيين. نتمنى ان يتحقق في أسرع وقت ممكن".

ولم تعط أي تفاصيل أخرى على مسار الزيارة أو على ما الذي ينتظره الرئيس شي الذي يعشق كرة القدم ويحلم بان تتمكن بلاده الأكثر سكانا في العالم، من التأهل الى نهائيات كأس العالم واستضافة إحدى نسخها.

وبعد سلسلة من النتائج السلبية، فقد المنتخب الصيني اماله في التأهل الى المونديال المقبل المقرر في روسيا عام 2018.

ويحتل المنتخب الصيني المركز 82 عالميا خلف جزر فارو وبنين.

وبخصوص استضافة نهائيات كأس العالم، كان نائب رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم اعلن العام الماضي انه يؤيد فكرة مونديال صيني عام 2030، علما بانه عين في مايو الماضي في مجلس الفيفا الذي يحدد توجهات واستراتيجية المؤسسة العالمية.

وبحكم مبدأ المداورة الذي أقره الفيفا فان الصين لا يمكنها استضافة نسخة 2026 كون قطر ستستضيف نسخة 2022.

ويناضل الاتحاد الاوروبي للعبة من أجل ترشيح اوروبي عام 2030. وفي حال نجح اتحاد القارة العجوز بالظفر بشرف تنظيم نسخة 2030 فان الصين ستركز على مونديال 2034.

ووقعت العديد من الشركات الصينية الكبرى في الاشهر الاخيرة عقود رعاية مع الفيفا وهو ما يعزز حظوظ الصين بحسب بعض الخبراء.