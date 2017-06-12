بوفون: هذا شرطي للاستمرار مع يوفنتوس

أعلن الدولي الايطالي جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس أنه سيواصل اللعب لما بعد كأس العالم 2018 في روسيا، بشرط إحراز فريقه لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان الحارس الأسطوري البالغ 39 عاما، أعلن مرارا انه سيعتزل اللعب نهائيا بعد المونديال الروسي. إلا أنه قال في تصريحات يوم الإثنين إنه سيبقى مع فريق "السيدة العجوز" لموسم إضافي بعد ذلك، في حال تمكنه من إحراز لقب المسابقة القارية الأبرز الموسم المقبل، علما انه اللقب الكبير الوحيد الذي يفتقده بوفون.

وقال بوفون رداً على سؤال لشبكة "سكاي سبورت 24" حول الاعتزال بعد المونديال: نعم، يمكننا أن نقول ذلك بنسبة 99,9%.

وأضاف: سيكون أمامي موسم أخير كثيف وغني بالمواعيد المهمة، وبعد ذلك يحين الوقت للتوقف. إلا إنه استدرك قائلا: تركنا ببساطة بابا مفتوحا مع الرئيس (في إشارة إلى رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي) في حال فزنا بدوري أبطال أوروبا، سأستمر وسألعب موسما آخر من أجل الفوز بكأس العالم للأندية وألقاب أخرى.

وكان بوفون ويوفنتوس قاب قوسين أو أدنى من إحراز اللقب الأوروبي هذا الموسم، إلا أنه خسر أمام ريال مدريد الإسباني 1-4 في المباراة النهائية التي أقيمت في الثالث من يونيو بكارديف الويلزية.

وخاض بوفون مع المنتخب الإيطالي 169 مباراة دولية (رقم قياسي)، وأحرز معه لقب كأس العالم 2006. وستكون مشاركة بوفون في مونديال روسيا السادسة له في كأس العالم، علما أن إيطاليا تتشارك حاليا مع إسبانيا صدارة المجموعة السابعة برصيد 16 نقطة لكل منهما، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى البطولة العالمية.

وأحرز بوفون عددا من الألقاب المحلية مع يوفنتوس، أبرزها الدوري الإيطالي الذي فاز به فريق المدرب ماسيميليانو أليغري هذه السنة للموسم السادس تواليا.