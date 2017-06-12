تصفيات كأس العالم: الصراع يستمر بين إسبانيا وإيطاليا

واصل منتخبا إسبانيا وإيطاليا صراعهما في سباق المنافسة على صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا العام المقبل.



وتغلب المنتخب الإسباني 2 - 1 على مضيفه منتخب مقدونيا، فيما فاز منتخب إيطاليا 5-صفر على ضيفه منتخب ليشتنشتاين في الجولة السادسة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا لمنتخب ألبانيا على مضيفه منتخب إسرائيل بثلاثية نظيفة.



واحتفظ منتخب إسبانيا، بطل العالم عام 2010، بصدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ارتقى منتخب ألبانيا للمركز الثالث، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب إسرائيل، الذي تراجع للمركز الرابع، وحل منتخب مقدونيا في المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط، وقبل منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بلا نقاط.



وافتتح ديفيد سيلفا التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميله دييغو كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 27، قبل أن يشعل المنتخب المقدوني شموع الإثارة في المباراة بعدما قلص لاعبه ستيفان ريستوفسكي الفارق بتسجيله هدفا في الدقيقة 66، غير أن خبرة المنتخب الإسباني حسمت الموقف لصالحه في النهاية، ليحصل على ثلاث نقاط ثمينة.



من جانبه، لم يواجه منتخب إيطاليا، أدنى صعوبة في التغلب 5 -صفر على ضيفه منتخب ليشتنشتاين.



وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيطالي بهدف نظيف أحرزه لورينزو إنسيني في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني، استغل منتخب إيطاليا حالة الانهيار التي طغت على أداء لاعبي ليشتنشتاين ليسجل أربعة أهداف أخرى عن طريق أندريا بيلوتي وإيدير وفيدريكو بيرنارديسكي ومانولو جابياديني في الدقائق 53 و74 و83 و90.