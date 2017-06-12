رسمياً.. إيران تتأهل إلى مونديال روسيا

حجز منتخب إيران مقعده في بطولة كأس العالم، التي ستقام في روسيا العام المقبل، بتغلبه على منتخب أوزبكستان 2 -صفر يوم الأثنين في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.



وأنهى المنتخب الإيراني الشوط الأول متقدما بهدف سجله سردار أزمون في الدقيقة 23، وفي الشوط الثاني، أضاف مهدي طارمي الهدف الثاني للمنتخب الإيراني في الدقيقة 88.



ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة بفارق سبع نقاط كاملة عن منتخب كوريا الجنوبية، الذي يواجه المنتخب القطري ، ليحسم المنتخب الإيراني صعوده للمونديال قبل نهاية التصفيات بجولتين.



في المقابل توقف رصيد منتخب أوزبكستان عند 13 نقطة في المركز الثالث، ولا تزال فرصه قائمة في التأهل للمونديال سواء باحتلاله المركز الثاني أو خوض الملحق إذا ظل في المركز الثالث.



ولم يتلق المنتخب الإيراني أي هزيمة خلال هذا الدور من التصفيات حيث حقق الفوز في ست مباريات وتعادل في اثنتين، فيما كانت هذه الخسارة هي الرابعة للمنتخب الأوزبكي مقابل الفوز في أربع مباريات.