كوستا: لم أحدد بعد وجهتي المقبلة

طالب المهاجم الإسباني الدولي، دييغو كوستا، نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم باتخاذ قرار يحسم وضعه مع الفريق.

وسجل كوستا الهدف الثاني للمنتخب الإسباني في المباراة التي تغلب فيها على مضيفه المقدوني 2 - 1 مساء الأحد ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ولدى سؤاله عن مستقبله، قال كوستا إنه الآن لا يعرف أين سيلعب في الموسم المقبل، وإن مستقبله مع تشيلسي بات متوقفا على قرار ملاك النادي وإدارته.

وقال كوستا في تصريحات تلفزيونية: "لدي عقد مع تشيلسي يستمر لعامين آخرين، لذلك على تشيلسي أن يحسم قراره بشأني. مضطر لانتظار قرار النادي كي أعرف أين سألعب (في الموسم المقبل)".

وتحدثت وسائل إعلام إنجليزية خلال الأيام القليلة الماضية بشأن خروج كوستا من حسابات تشيلسي في الموسم المقبل واقتراب الاستغناء عنه، وكذلك احتمالات عودته لأتلتيكو مدريد الإسباني.