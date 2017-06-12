ميزانية سان مارينو تساوي أغلى 11 لاعباً في العالم

إذا أرادت جمهورية سان مارينو شراء أغلى 11 لاعباً في تاريخ كرة القدم، فإنها بحاجة إلى دفع 676 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول عليهم، وهو رقم يفوق ميزانية عدد من البلدان حول العالم.

الإيطالي بوفون هو أغلى حارس مرمى في العالم عندما انتقل مقابل 44 مليون جنيه إسترليني، وداني ألفيش انتقل إلى برشلونة بقيمة 30 مليوناً، وإلى جانبه لوك شو المنتقل إلى مانشستر يونايتد لقاء 31 مليوناً، وديفيد لويز عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، والإنجليزي جون ستونز الذي ارتدى قميص سيتي مقابل 47 مليوناً.



أما أغلى لاعب في تاريخ المستديرة فهو الفرنسي بول بوغبا والذي حضر إلى مانشستر يونايتد مقابل قرابة 89 مليون جنيه إسترليني، وإلى جانبه خاميس رودريغيز الذي انتقل إلى ريال مدريد مقابل 63 مليوناً، وكريستيانو رونالدو، المنتقل إلى نادي العاصمة الإسباني لقاء 79 مليون جنيه إسترليني وزميله غاريث بيل بما يعادل 85 مليون جنيه.

وفي الهجوم يظهر نيمار الذي انتقل إلى 47 مليون جنيهاً، وغونزالو هيغواين الذي انتقل إلى يوفنتوس مقابل 76 جنيه إسترليني.