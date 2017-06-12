ميلان الإيطالي يضم كريستيانو رونالدو الجديد

قال بورتو المنافس في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم يوم الإثنين إن مهاجمه أندريه سيلفا انضم لميلان الإيطالي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو (44.8 مليون دولار) بعقد يمتد حتى 2022.



وشارك المهاجم البالغ عمره 21 عاما، والملقب برونالدو الجديد في 32 مباراة بالدوري مع بورتو في الموسم المنصرم وسجل 16 هدفا. كما أحرز أربعة أهداف في ثماني مباريات في دوري أبطال أوروبا.



وسيدفع ميلان 38 مليون يورو مقابل ضم سيلفا وقال بورتو في بيان بموقعه على الإنترنت إن القيمة قد تزيد بواقع مليوني يورو إضافيين.



وأنهى ميلان دوري الدرجة الأولى الإيطالي في المركز السادس ليحصل على مكان في الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي ويضع حدا لغيابه عن المسابقات القارية الذي استمر ثلاثة مواسم.