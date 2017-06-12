نجوم برشلونة في "ويمبلي".. أجساد مترهلة وذكريات حيّة

استعاد نجوم برشلونة الإسباني الذين حققوا أول لقب أوروبي لفريقهم عام 1992 في ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، ذكرياتهم على ملعب كامب نو الخاص بالفريق الكاتالوني بمناسبة مرور 25 عاماً على ذلك اللقب.

غوارديولا الذي كان يافعاً في تلك الليلة، ظهر بلحية يكسوها الشيب، والماهر ستويشكوف بالكاد يتحرك بسبب تراكم الشحوم، أما رونالد كومان صاحب الهدف التاريخي تلك الليلة فلم يستطع استعادة تلك اللحظة التي سدد فيها الكرة الثابتة داخل الشباك الإيطالية.

جميع النجوم الذين كانوا في ويمبلي تواجدوا في كامب نو، وحده مدربهم الراحل يوهان كرويف من غاب، لكن صوره انتشرت في أرجاء معقل الفريق الكاتالوني.