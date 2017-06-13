الأرجنتين تمزق شباك سنغافورة بسداسية

أكد خورخي سامباولي بدايته القوية على رأس الإدارة الفنية لمنتخب بلاده الأرجنتين بقيادته فوز ساحق على مضيفه السنغافوري المتواضع 6-صفر يوم الثلاثاء في سنغافورة في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

وهي المباراة الثانية لمنتخب التانغو باشراف مدربه الجديد سامباولي خليفة مواطنه ادغاردو باوزا، بعد الأولى التي قاده فيها إلى الفوز على البرازيل 1-صفر الجمعة في ملبورن سجل مدافع اشبيلية الإسباني غابريال مركادو.

وكان سامباولي تولى الاشراف على المنتخب الأرجنتيني الأسبوع قبل الماضي خلفا لباوزا الذي اقيل من منصبه اثر النتائج المخيبة في تصفيات كأس العالم حيث يحتل فيها المركز الخامس الذي يخوض صاحبه الملحق ضد بطل اوقيانيا.

وتبقى للارجنتين 4 مباريات في التصفيات الأميركية الجنوبية اولها ضد مضيفتها الاوروغواي في 31 اغسطس المقبل على ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو.

وتلعب الأرجنتين مباراتين على ارضها امام فنزويلا في 5 سبتمبر المقبل، والبيرو في 5 اكتوبر المقبل، قبل أن تنهي التصفيات في كيتو بمواجهة الاكوادور في 10 منه.

وكان سامباولي مرتبطا بعقد مع اشبيلية الإسباني حتى صيف 2018، بيد ان الاتحاد الارجنتيني توصل الى اتفاق مع النادي الاندلسي لتحرير سامباولي.

وانتظرت الأرجنتين حتى الدقيقة 25 لافتتاح التسجيل عبر مدافع روما الايطالي فيديريكو فاتسيو، وأضاف مهاجم اشبيلية خواكين كوريا الثاني بعد 5 دقائق.

وعززت الأرجنتين تقدمها بهدفين مطلع الشوط الثاني عبر مهاجم اتالانتا برغامو الايطالي اليخاندرو غوميز (60) ولاعب وسط روما لياندرو باريديس، قبل ان تختم المهرجان بهدفين متأخرين عبر مهاجم ريفر بلايت لوكاس نيكولاس اولاريو (90) ونجم باريس سان جرمان الفرنسي انخل دي ماريا (90+2).

وخاضت الأرجنتين المباراة في غياب نجمها وقائدها صانع العاب برشلونة الاسباني ليونيل ميسي وذلك للاستعداد لحفل زفافه المقرر نهاية الشهر الحالي، علما بانه شارك في المباراة ضد البرازيل.

كما غاب مدافع مانشستر سيتي الانكليزي نيكولاس اوتامندي للتحضير لزفافه ايضا، ومهاجم يوفنتوس الايطالي غونزالو هيغواين الذي لعب المباراة ضد البرازيل، بالاضافة الى ماركوس روخو (مانشستر يونايتد الانكليزي) وسيرخيو اغويرو (مانشستر سيتي) وخافيير ماسكيرانو (برشلونة) بسبب الاصابة.