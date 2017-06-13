البرازيل تكتسح أستراليا برباعية ودياً

اكتسح منتخب البرازيل لكرة القدم نظيره الأسترالي برباعية نظيفة الثلاثاء في مباراة دولية ودية في ملبورن.

وتناوب على تسجيل الاهداف دييغو سوزا (1 و90+3) وتياغو سيلفا (62) وتايسون (75).

وكانت البرازيل خسرت الجمعة الماضي أمام الارجنتين غريمتها التقليدية صفر-1 في مباراة ودية ايضا في ملبورن. وهي خسارتها الأولى باشراف المدرب تيتي الذي تولى المهمة في اغسطس الماضي.

وفضل تيتي اراحة عدد من النجوم وفي مقدمتهم نيمار ومارسيلو وكاسيميرو وداني الفيش، خاصة وان المنتخب البرازيلي كان أول المتأهلين من التصفيات إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وحقق منتخب البرازيل تحت اشراف تيتي 10 انتصارات حتى الان في 11 مباراة.

ويستعد منتخب استراليا بطل اسيا للمشاركة في كأس القارات في روسيا من 17 الجاري حتى 2 يوليو المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب ألمانيا بطلة العالم والكاميرون بطلة افريقيا وتشيلي بطلة اميركا الجنوبية.

وغاب عن المباراة قائد المنتخب الأسترالي ميلي يديناك بسبب الإصابة التي ستبعده أيضا عن كأس القارات.

وتعرض يديناك إلى اصابة في الفخذ في المباراة التي فازت فيها استراليا على السعودية 3-2 الأسبوع الماضي في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال روسيا.