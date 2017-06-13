دي فرانشيسكو مدرباً جديداً لروما الإيطالي

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع لاعب خط وسط الفريق الأسبق يوزيبيو دي فرانشيسكو لتولي منصب المدير الفني للفريق لمدة موسمين مقبلين.



وكان الفريق الإيطالي قد تعاقد في وقت سابق من مع المدافع المكسيكي هيكتور مورينو، لمدة أربعة مواسم قادما من نادي إيندهوفن الهولندي.



وقال دي فرانشيسكو : سعيد للغاية لأنني تمكنت من العودة لروما، لتدريب فريق دائما ما يعني لي الكثير. أنا ممتن لرئيس النادي جيمس بالوتا ولكل المديرين لمنحي هذه الفرصة، وسأعطي كل ما أملك لضمان تحقيق الفريق للنتائج التي يستحقها.



وسيتولى دي فرانشيسكو (47 عاماً) تدريب الفريق خلفا للمدرب لوشيانو سباليتي الذي رحل لتدريب فريق إنتر ميلان، بعد ان قاد روما لاحتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي وضمان اللعب في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



يذكر أن دي فرانشيسكو لعب أربع مواسم مع روما، وساعدهم في الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخهم في 2001.



كما خاض دي فرانشيسكو 13 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي وبدأ مسيرته التدريبية في 2008.



وكان آخر نادي دربه دي فرانشيكسو هو ساسولو حيث قضى معه خمس سنوات حيث قاده للصعود للدوري الممتاز واستمر في الدوري في السنوات الأربع التالية.