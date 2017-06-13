رامسي: سعداء جداً ببقاء فينغر

قال آرون رامسي، لاعب وسط أرسنال، إن لاعبي الفريق يشعرون بسعادة كبيرة بعدما وقع المدرب أرسين فينغر على عقد جديد لمدة عامين، وأكد أن التكهنات الإعلامية بشأن مستقبل المدرب الفرنسي كانت "صعبة" على الفريق.

وأكد فينغر أن الغموض حول مستقبله أثر بشكل سلبي على فرص أرسنال في النجاح بالموسم الماضي، واتفق رامسي مع ذلك وأكد سعادته ببقاء المدرب الفرنسي الموجود مع النادي منذ 21 عاما.

وقال رامسي لوسائل إعلام بريطانية: "كان من الصعب وجود كل هذه التكهنات. بالنسبة لي كلاعب كنت أحاول ألا أفكر في الأمر لكن بكل تأكيد هذا لا يحدث".

وأضاف: "نحن سعداء الآن بأنه أعلن أخيرا استمراره. كلنا سعداء بالأمر".

وتابع: "أتمنى أن نبدأ الموسم الجديد بقوة وذلك ليس فقط من أجلنا لكن من أجله أيضا".

واحتل أرسنال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي.