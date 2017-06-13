رانييري يتولى تدريب نانت الفرنسي

أعلن نانت سابع الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء، تعاقده مع المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري للاشراف على فريقه في الموسمين المقبلين، بعد حصوله على موافقة رابطة المحترفين.

وكان مصدر في النادي اكد مساء الاثنين أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بهذا الشأن، لكن النادي كان بانتظار رد رابطة المحترفين على طلبه لأن رانييري يبلغ الخامسة والستين من العمر.

وتنص القواعد الرسمية للرابطة على أن المدربين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما لا يجب أن ينضموا إلى الاندية الفرنسية.

وكان نادي لنس لجأ إلى المفوضية الأوروبية للتعاقد مع المدرب غي رو في 2007 لسبب مشابه.

وأقيل رانييري من تدريب ليستر سيتي الانكليزي في فبراير الماضي، بسبب تراجع نتائج الفريق، وذلك بعد 9 أشهر من قيادته لاحراز الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وكان سيرجيو كونسيساو ترك منصبه في نانت للاشراف على بورتو البرتغالي الأسبوع الماضي، بعد أن قاد الفريق إلى المركز السابع في الدوري الفرنسي.