روما يتعاقد مع المكسيكي مورينيو

حصل نادي روما وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء، على خدمات مدافع منتخب المكسيك ونادي ايندهوفن الهولندي هيكتور مورينو.

وانضم قلب الدفاع البالغ من العمر 29 عاما إلى فريق العاصمة الإيطالية لمدة اربع سنوات حتى عام 2021 علما بانه خاض 79 مباراة دولية في صفوف منتخب بلاده.

وقال مورينو: "انا سعيد جدا للانضمام إلى روما. عملية الانتقال تمثل خطوة هامة لي في مسيرتي".

وأضاف: "امل ان اظهر قدراتي الفردية والمساهمة في تحقيق النجاح للفريق".

وكان مورينو خاض اكثر من 100 مباراة في صفوف نادي اسبانيول وامضى بعدها موسمين في صفوف ايندهوفن ساهم فيها في احراز فريقه اللقب المحلي موسم 2015-2016 وذلك بعد سبع سنوات من تتويجه بلقب الدوري الهولندي في صفوف جاره الكمار عام 2009.

وكشف المدير الرياضي لروما، الاسباني رامون رودريغيز فيرديخو الملقب ب"مونشي" بان اللاعب كان هدفا له منذ فترة طويلة وقال في هذا الصدد "كان مورينو هدفا لي منذ فترة طويلة ولحسن الحظ تهيأت جميع الظروف له لكي ينضم الى روما وهو يملك خبرة دولية كبيرة وسيكون اضافة هامة للفريق".