غريزمان يمدد عقده مع أتلتيكو حتى 2022

مدد المهاجم الدولي الفرنسي، أنطوان غريزمان، عقده عاما إضافيا مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم حتى 2022، حسب ما ذكر فريق العاصمة الثلاثاء.

وهكذا يكون مهاجم ريال سوسييداد السابق قد وضع حدا لتكهنات كثيرة حول انتقاله من أتلتيكو.

وقال غريزمان: "أريد أولا الاعتذار من الأشخاص الذين أساءوا فهم تصريحاتي".

وتابع: "ربما عبرت عن نفسي بشكل سيئ، أو أراد أحدهم اختلاق أخبار لا أساس لها، لكن منذ وصولي قدمت كل ما أملك للنادي، زملائي وجهازي الفني، وأنا سعيد لعيش موسم إضافي معكم جميعكم".

ووصل غريزمان في 2014 من الفريق الباسكي حيث استهل مسيرته عام 2009 مقابل 30 مليون يورو.

وكان المهاجم الفرنسي ألمح في نهاية الماضي إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، لكن قرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بإبقاء عقوبة حرمان النادي الإسباني من التعاقدات حتى يناير 2018، والمفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ربما جعل أتلتيكو يتمسك به.

ومنع أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد من ضم أي لاعب في يناير 2016 لفترتي انتقالات (الفترة الشتوية والصيفية في 2017) بسبب مخالفات في تعاقداتهما مع اللاعبين القاصرين.

لكن "كاس" خفضت عقوبة ريال الى فترة واحدة.

وسجل غريزمان 83 هدفا في 160 مباراة مع أتلتيكو.

ورأى المدير الرياضي لأتلتيكو خوسيه لويس بيريس كامينيرو ان تمديد العقد "نبأ رائع لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وتابع "أنطوان لاعب مختلف، قادر على تغيير مجرى المباراة، بنوعيات استثنائية وهو لاعب كامل".

وفي عام 2016، وبعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مع ناديه ونهائي كأس أوروبا مع منتخب بلاده، حل غريزمان ثالثا في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.