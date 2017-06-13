مدرب إسبانيا يطالب الجماهير بالتوجه إلى ملعب ريال مدريد

دعا جولين لوبيتيغي، المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، أنصار فريقه لمساندته لتحقيق الفوز على إيطاليا خلال لقاء البلدين في سبتمبر المقبل في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.



وبعد فوزها على مقدونيا 2 - 1 صعدت إسبانيا إلى قمة المجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال برصيد 16 نقطة.وتمتلك إيطاليا أيضا 16 نقطة ولكن إسبانيا تتفوق عليها بفارق الأهداف.



ومع أربع مراحل باقية على انتهاء التصفيات، يلتقي المنتخبان الإسباني والإيطالي في ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، سبتمبر المقبل. وقال لوبيتيغي: أعلم أن البيرنابيو سيكون معنا دائما.



وأضاف: نحن نحتاج إلى القليل من الهواء الآن ولكننا سنفكر في إيطاليا بعد ذلك وسندعو الجماهير لخلق أجواء تتنإسب مع أهمية المباراة.



ولعبت إسبانيا 10 مباريات تحت القيادة الفنية للمدرب لوبيتيغي ولم تتجرع أي هزيمة حتى الآن، حيث حققت سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وردا على سؤال عن رؤيته للفوز الصعب الذي حققه المنتخب الإسباني (2 - 1) أمام مقدونيا في عاصمتها سكوبي، أجاب لوبيتيجي قائلا: النقاط الثلاث كانت هي كل ما يهم ولقد حققنا هذا.



وتابع: نحن راضون عن الطريقة التي لعبنا بها حتى لو لم يكن الفوز مطمئنا بالنسبة للبعض، نحن سعداء بالطريقة التي لعبنا بها كفريق

واستطرد المدرب الإسباني قائلا: كان بإمكاننا أن نجعل النتيجة 3 - صفر في الشوط الأول وأن ننهي المباراة، لقد سجلوا وجعلوا الأمور أكثر صعوبة ولكننا لم نشعر بالخوف أبدا من أننا لن نحقق النتيجة المرجوة

ومن جانبه، تحدث مدافع المنتخب الإسباني وريال مدريد، سيرخيو راموس، عن مباراة منتخب بلاده المرتقبة أمام المنتخب الإيطالي قائلا: نعرف أننا لدينا مباراة صعبة للغاية في المرة القادمة وهناك رغبة كبيرة في أن نكون في كأس العالم ولهذا فعلينا الآن أن نشحن بطارياتنا وأن نتأكد من أننا جاهزون للإختبار.



وتلتقي إسبانيا مع إيطاليا في الثاني من سبتمبر المقبل، ثم تواجه خارج ملعبها ليختنشتاين قبل أن تستضيف ألبانيا وتخرج لملاقاة إسرائيل في أخر مباراة لها في التصفيات.