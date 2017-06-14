بايرن يعلن تعاقده مع الفرنسي توليسو

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الخمسة الماضية تعاقده الأربعاء، مع لاعب وسط ليون الفرنسي كورنتان توليسو، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ35 مليون يورو.

ووقع توليسو (22 عاما) عقدا لخمسة أعوام مع النادي البافاري، علما انه انضم إلى الفريق الأول لليون عام 2013.

واستهل توليسو مشواره مع المنتخب الفرنسي ضد اسبانيا في مارس الماضي، وكان عقده يمتد مع ليون حتى 2020.

وقال المدير التنفيذي لبايرن كارل هاينتس رومينيغه "نحن سعداء لضم هذا اللاعب الشاب واللافت للانظار على رغم المنافسة الخارجية"، مضيفا "أراده مدربنا (الايطالي) كارلو أنشيلوتي لخط الوسط".

وتألق توليسو الموسم المنصرم مسجلا 14 هدفا و6 تمريرات حاسمة في كل المسابقات وهو أفضل رصيد له.

ويعتبر توليسو أغلى لاعب يستقدمه أنشيلوتي، وذلك بعد قدوم المدافع العملاق نيكلاس سولي (21 عاما) من هوفنهايم مقابل 20 مليون يورو وشراء عقد لاعب الوسط الفرنسي كينغسلي كومان من يوفنتوس مقابل 21 مليون يورو.

ويتوقع أن يحل توليسو بدلا من الإسباني تشابي ألونسو الذي اعتزل في اللعب في نهاية الموسم.