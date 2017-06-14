الرئيس الصيني يستقبل إنفانتينو

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمواصلة تطوير كرة القدم في بلاده، خلال لقاء مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" في بكين وسط تكهنات بتخطيط العملاق الآسيوي لاستضافة كأس العالم.

وقال شي لمحطة (سي.سي.تي.في) التلفزيونية الرسمية: "حتى الآن يوجد تفاوت كبير جدا في المعايير العامة بين كرة القدم في الصين وبقية الدول المتفوقة في هذه الرياضة".

وامتد طموح شي، وهو مشجع عاشق لكرة القدم، من تطوير اللعبة في بلاده إلى الحديث عن رغبة الصين في التأهل مجددا لنهائيات كأس العالم واستضافة البطولة وحتى الفوز باللقب.

واستثمرت الصين بشكل هائل في كرة القدم في السنوات الأخيرة وضمت مسابقة الدوري الممتاز لاعبين ومدربين من الأسماء اللامعة عالميا والقادمين بمبالغ طائلة.

وانعكس تأثير الصين المتزايد في الفيفا على انتخاب تشانغ جيان بمجلس الفيفا الشهر الماضي وتوقيع المؤسسة عقود رعاية مع شركات صينية خلال النسختين المقبلتين لكأس العالم في روسيا وقطر.

لكن المنتخب الصيني يواصل التعثر حيث تأهل لكأس العالم مرة واحدة في 2002 وخسر جميع مبارياته آنذاك ولم يسجل أي هدف.

وانتهت تقريبا آمال الصين، التي تحتل المركز 82 في تصنيف الفيفا، في التأهل لكأس العالم العام المقبل بعدما فرضت عليها سوريا التعادل 2-2 بهدف متأخر أمس الثلاثاء.

وتشير تكهنات إلى إمكانية تقدم الصين بطلب لاستضافة كأس العالم في 2030 أو 2034.

وقال شي لإنفانتينو إن الصين عززت ثقافة كرة القدم بين الجميع وشيدت أكاديميات للعبة على طراز عالمي ووسعت دائرة الاهتمام بالمواهب الصاعدة.

ونقلت محطة (سي.سي.تي.في) عن إنفانتينو قوله: "تلعب الصين دورا محوريا في خطة التنمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم".