الفرنسي إيريك أبيدال يعود إلى برشلونة

أعلن برشلونة الإسباني تعيين مدافعه الدولي الفرنسي السابق إيريك أبيدال سفيرا له بعد 4 أعوام من رحيل الأخير عن صفوف الفريق.

وقال برشلونة أنه توصل إلى اتفاق مع الفرنسي البالغ 37 عاما لكي يكون سفيرا وممثلا للنادي في مختلف الأحداث خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار النادي الكاتالوني الى أن أبيدال سيشكل جزءا دائما من فريق مخضرمي برشلونة إلى جانب مهامه التنسيقية في الأحداث المؤسساتية المرتبطة بالناحية الاجتماعية والمساعدة بالنشاطات المتعلقة بالمدارس الكروية.

وأمضى أبيدال ستة أعوام كمدافع في صفوف برشلونة وخاض معه 193 مباراة وتوج بـ15 لقبا، بينها أربعة في الدوري المحلي واثنان في دوري أبطال أوروبا.

واكتشف أبيدال الذي لعب 67 مباراة دولية ووصل مع بلاده الى نهائي مونديال 2006، إصابته بورم في الكبد في مارس 2011، وتوقف عن اللعب لبضعة أشهر، إلا انه عاد وخاض كامل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي (3-1).

وخضع المدافع الفرنسي بعدها بعام لعملية زرع كبد وتعافى من مرضه، إلا أنه ترك برشلونة عام 2013 عائدا إلى فريقه السابق موناكو، وفي صيف 2014 انتقل للدفاع عن ألوان أولمبياكوس اليوناني بعقد يمتد لعامين، إلا انه اعتزل في ديسمبر من العام ذاته لأسباب شخصية.