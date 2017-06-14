رونالدو يرفض اتهامات الإسبان ويقول: لم أخف شيئاً

أكد نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو من خلال ممثليه يوم الثلاثاء انه لم يخف يوما دخله عن سلطات الضرائب الإسبانية بعد ساعات من رفع دعوى قضائية ضده في مدريد.



وقالت وكالة جيستفيوت التي تمثل مصالح لاعب ريال مدريد في بيان: لا يوجد مؤامرة للتهرب الضريبي... لم أخف يوما أي شيء ولم يكن في نيتي القيام بذلك في أي وقت من الأوقات.



وزعم مكتب الادعاء في مدريد ان رونالدو خدع السلطات الإسبانية في حوالي 14.7 مليون يورو (16.48 مليون دولار) في الفترة بين 2011 و2014.



وأعلن مكتب الادعاء في بيان أن رونالدو استخدم هيكلا تجاريا تأسس في 2010 لإخفاء دخله في إسبانيا من بيع حقوق استغلال صورته.



وأضاف الإدعاء أن رونالدو تعمد الإخلال بالتزاماته بدفع الضرائب بينما اعتمدت الدعوى على تقرير من سلطات الضرائب

الإسبانية.