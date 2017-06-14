الريال يدافع عن رونالدو أمام اتهامات التهرب الضريبي

دافع نادي ريال مدريد الإسباني، عن نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الاتهامات التي وجهت إليه بالاحتيال على مصلحة الضرائب الإسبانية والتهرب من سداد 14 مليونا و700 ألف يورو (15 مليون و600 ألف دولار).

وقال ريال مدريد في بيان له: "نحن نثق بشكل كامل في لاعبنا كريستيانو رونالدو، الذي نعرف أنه تصرف بطريقة قانونية فيما يتعلق بواجباته الضريبية".

وأضاف: "منذ وصوله إلى ريال مدريد في يوليو 2009، التزم كريستيانو رونالدو بالوفاء بجميع التزاماته الضريبية، ريال مدريد مقتنع بأن لاعبنا كريستيانو رونالدو سيثبت براءته الكاملة في هذه القضية".

وكانت النيابة العامة للعاصمة الإسبانية مدريد قد اتهمت رونالدو أمس الثلاثاء أنه تقاعس عن دفع المبالغ الضريبية الصحيحة، المستحقة على أعماله خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014.

وأشارت النيابة العامة في نص الاتهام إلى أن مهاجم ريال مدريد استفاد من انتشار مشروعات تجارية في 2010 لإخفاء أرباحه من بيع حقوق الصورة الخاصة به.

وناشد نادي ريال مدريد النيابة العامة الإسراع في إتمام عملها بهذه القضية حتى يتسنى للاعب إثبات براءته في أسرع وقت.

وكان رونالدو قد دفع مبلغ ستة ملايين يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية في 2014 في محاولة منه لتوفيق أوضاعه الضريبية، وهو ما أشار إليه محاموه في بيان لهم أمس للتفرقة بين قضيته وقضية اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

يذكر أنه تم الحكم بالحبس 21 شهرا مع إيقاف التنفيذ على نجم برشلونة، بسبب تقاعسه عن دفع مبلغ أربعة ملايين و100 ألف يورو للضرائب عن أرباحه غير المعلنة من بيع حقوق الصورة.