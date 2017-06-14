فرنسا تهزم إنجلترا في مباراة ودية

المصدر: باريس - د ب أ

انتزع المنتخب الفرنسي لكرة القدم فوزا صعبا من ضيفه المنتخب الإنجليزي 3 -2 خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل أهداف المنتخب الفرنسي صامويل أومتيتي وجبريل سيديبي وعثمان ديمبلي في الدقائق 22 و43 و78 ، فيما سجل هدفي المنتخب الإنجليزي هاري كين في الدقيقتين التاسعة و48 من ركلة جزاء.

وأكمل المنتخب الفرنسي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رافايل فاران في الدقيقة 47.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة هولندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، حيث يخوض منافسات التصفيات ضمن المجموعة الأولى بجوار منتخبات السويد وهولندا وبلغاريا وروسيا البيضاء ولوكسمبورغ.

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني في المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف المنتخب السويدي المتصدر.

فيما يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة مالطا في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال أيضا حيث يخوض منافساتها في المجموعة السادسة بجوار منتخبات سلوفاكيا وسلوفينيا واسكتلندا وليتوانيا ومالطا.

ويحتل المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة.