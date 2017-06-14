قائد المنتخب الإيراني يطالب بدخول النساء إلى الملاعب

دعا مسعود شجاعي قائد منتخب إيران رئيس البلاد حسن روحاني بإلغاء قرار منع النساء من التواجد بالملاعب الرياضية والسماح لهن بحضور المباريات.



وقال شجاعي، لاعب وسط ميدان منتخب إيران ونادي بانيونيوس اليوناني في تصريحات لصحيفة "ورزش سه" الإيرانية يوم الأربعاء: لا بد أن يجدوا طريقة تسمح للنساء بالحضور إلى الملاعب في المستقبل.



وتطرق شجاعي بتصريحاته إلى منطقة محظورة لم يسبق للاعب إيراني التحدث عنها، وذلك فيما يتعلق بقرار حرمان النساء من الحضور إلى الملاعب الرياضية والذي يعود إلى العام 1979، عندما قامت الثورة في إيران.



وتأهلت إيران إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 يوم الأحد الماضي بعد الفوز على ضيفتها أوزبكستان في الوقت الذي خلى فيه الملعب من تواجد النساء ، إلا إن الألاف منهن خرجن إلى الشوارع للاحتفال بهذا الإنجاز.



ويعد الرئيس الإيراني حسن روحاني وحكومته أحد المناهضين لحرمان النساء من الذهاب إلى الملاعب الرياضية.