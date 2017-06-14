مورينيو: لينديلوف سيضيف الكثير إلى يونايتد

أكمل مانشستر يونايتد الإنجليزي إجراءات التعاقد مع السويدي فيكتور لينديلوف مدافع فريق بنفيكا البرتغالي، مقابل 31 مليون جنيه إسترليني حسبما أفادت تقارير إخبارية.



وبلغت مدة التعاقد مع لينديلوف (22 عاماً) أربعة مواسم، مع خيار التمديد لموسم آخر.



وصرح البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي: إن فيكتور موهبة واعدة للغاية، وأمامه مستقبل كبير مع يونايتد.



وأوضح مورينيو: لقد كشف لنا الموسم الماضي أننا بحاجة لخيارات وعناصر لإضافة عمق لقائمة الفريق، وفيكتور يعد أول الوافدين الجدد إلينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



من جانبه، قال لينديلوف: إنني أتطلع للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز داخل قلعة أولد ترافورد (معقل يونايتد) وتحت قيادة مورينيو، وحريص على بدء مسيرتي مع الفريق، وتقديم مساهمتي في ظل جهود الفريق لحصد المزيد من الألقاب والبطولات.