دوناروما يرفض تمديد تعاقده مع ميلان

فجر الحارس الدولي الإيطالي الشاب جانلويجي دوناروما، مفاجأة بإبلاغه ناديه ميلان عدم رغبته بتمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2018.

وبعد اجتماع إدارة ميلان بوكيل اللاعب مينو رايولا قال المدير التنفيذي في النادي اللومباردي ماركو فاسوني في مؤتمر صحافي الخميس: "أبلغنا رايولا ان دوناروما اتخذ قرارا نهائيا بعدم تجديد عقده مع ميلان. هذا قرار نهائي اتخذه اللاعب".

وسرق دوناروما (18 عاما) الأنظار عندما أصبح أساسيا مع ميلان منذ سنة ونصف السنة، بعدما دفع به المدرب السابق الصربي سينيسا ميهايلوفيتش بعمر السادسة عشرة.

وتابع فاسوني: "أريد أن أذكركم جميعكم أنه قبل عشرة أيام قدم (المدير ماسيميليانو) ميرابيلي عرضا ذات أهمية للاعب، أكبر بكثير من الذي أشارت إليه عدة تقارير صحافية".

وأضاف: "قيم اللاعب العرض، ولم تكن أحكامه اقتصادية فقط، بل فنية واحترافية، وأبلغنا عدم رغبته تجديد العقد، لذا سينتهي عقده مع ميلان في 30 يونيو 2018".

وحمل دوناروما ألوان المنتخب الإيطالي أربع مرات وهو الحارس الاحتياطي للعملاق المخضرم جانلويجي بوفون.

ورأى فاسوني أن "هذا القرار مرير بالنسبة إلينا لكن علينا المضي قدما نحن وميلان. كنا نتوقع أن يكون الركيزة حول بناء ميلان".

وبحسب الصحف الإيطالية، قدم ميلان عرضا يتقاضى بموجبه اللاعب 4,5 مليون يورو سنويا، مستبعدة بقاءه مع الفريق موسما اضافيا لعدم تقبل جماهيره قرار رحيله.

ورجحت الصحف الإيطالية انتقاله إلى ريال مدريد الاسباني أو باريس سان جرمان الفرنسي.