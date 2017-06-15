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رئيس الاتحاد الفرنسي يرشح زيدان لتدريب المنتخب

المصدر: باريس - فرانس برس
زيدان محمولا من قبل لاعبي مدريد بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا
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رشح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، لتدريب المنتخب الأول في المستقبل.

وقال نويل لوغريت الأربعاء في حديث مع اذاعة مونتي كارلو: "سيكون تتابعا منطقيا. على الأرجح أن يهتم بالأمر في يوم من الأيام".

وعاش زيدان (44 عاما)، بطل العالم مع فرنسا عام 1998، موسما رائعا مع فريقه أحرز خلاله ثنائية نادرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وأضاف لوغريت: "في الوقت الحالي أعتقد أنه لا يزال أمامه الكثير ليقدمه مع ريال والنادي يناسبه بشكل كبير".

وتابع: "لا أصدق ما يقوم به. تحدثت إليه منذ سنتين أو ثلاث سنوات، وآنذاك نصحته بقوة للعودة إلى بوردو أو أي مكان آخر، للبدء في مسيرته التدريبية في الدوري الفرنسي أو مع فريق أقل أهمية".

كلمات دالّة

#فرنسا, #زيدان, #ريال مدريد

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