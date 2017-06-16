بطولة كأس القارات تنطلق بحضور الأسطورة بيليه

يحضر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه حفل افتتاح بطولة كأس القارات التي ستقام، غدا السبت، بمدينة سان بطرسبرغ في روسيا، فيما سيقوم الأرجنتيني دييغو مارادونا بتسجيل رسالة فيديو.

وعلمت وكالة الأبناء الألمانية (د.ب.أ) من مصادرها أن بيليه سافر لمدينة سان بطرسبرغ ليكون حاضرا في ملعب كريستوفسكي لحضور الاحتفال الذي يسبق أول مباراة في البطولة والتي ستجمع بين المنتخب الروسي، منتخب البلد المضيف، ونيوزيلندا.

وكان بيليه قد اضطر للانسحاب من الحفل الافتتاحي لبطولة كأس القارات التي أقيمت في البرازيل قبل 4 سنوات.

وسيقوم مارادونا بتسجيل رسالة ضد العنصرية والتمييز في كرة القدم، وفقا لما قالته السنغالية فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي "فيفا". وسينضم لمارادونا العديد من نجوم كرة القدم في أميركا اللاتينية.

ولن يتمكن مارادونا، الذي تولى تدريب فريق الفجيرة الإماراتي مؤخرا، من حضور الحفل.

وتقام بطولة كأس القارات، التي تعتبر بطولة تجريبية لكأس العالم، كل 4 سنوات حيث تجمع بين أبطال كل قارة، إضافة إلى بطل العالم والبلد المضيف للمونديال الذي سيقام في العام التالي.