بوتين يدعم منتخب بلاده أمام نيوزيلندا

المصدر: موسكو - د ب أ

يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المباراة الافتتاحية لبطولة كأس القارات لكرة القدم، والتي تنطلق فعالياتها غدا السبت في روسيا، حسبما أوضح المتحدث باسم بوتين.

وأكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي أن بوتين سيحضر المباراة الافتتاحية غدا بين منتخبي روسيا ونيوزيلندا في مدينة سان بطرسبرج.

ولا يحظى المنتخب الروسي المصنف 63 عالميا بترشيحات كبيرة للمنافسة على اللقب في البطولة الحالية، ولكنه يلتقي غدا المنتخب النيوزيلندي صاحب أدنى ترتيب في التصنيف العالمي من بين المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة حيث يحتل المركز 95 في تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) .

وتقام فعاليات البطولة من 17 يونيو الحالي حتى الثاني من يوليو المقبل وذلك في أربع مدن.

وتمثل البطولة بروفة جادة وفرصة جيدة أمام روسيا من أجل الاستعداد بقوة قبل بطولة كأس العالم المقررة العام المقبل.

وقال بيسكوف، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء (تاس) الروسية يوم الجمعة، إن استعدادات روسيا للمونديال "تسير على ما يرام".

وأعرب بوتين سابقا عن أمله في أن يسعد المنتخب لروسي جماهيره.

ونقلت (تاس) عن بوتين قوله: "المباريات الأخيرة للفريق تؤكد أن لدينا بعض الإمكانيات.. نأمل في أن يقدم اللاعبون عروضا قوية ويظهرون كمحاربين حقيقيين".