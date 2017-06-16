سترلينغ: متفائل.. سنظهر بصورة أفضل

يقول رحيم سترلينغ، جناح مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن فريقه يملك كل المقومات المطلوبة للتنافس على كل الجبهات إذا ما تخلص من أخطائه الدفاعية في الموسم المقبل.

وفي موسمه الأول على رأس الجهاز الفني للفريق، فشل المدرب الإسباني بيب غوارديولا في الفوز بأي لقب واحتل فريقه المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي بعد أن كلفته أخطاء دفاعية عددا من النقاط الحاسمة وقضت على آماله في المنافسة على اللقب.

كما خرج فريق غوارديولا أيضا من دور 16 في دوري أبطال أوروبا بعد فشله في الحفاظ على تقدمه بهدفين في مواجهة موناكو الفرنسي، لكن سترلينغ يبقى متفائلا بالمستقبل رغم كل ذلك.

ونقل الموقع الرسمي لسيتي على الإنترنت عن سترلينغ قوله: "في ظل الفريق الحالي وما نملكه من لاعبين والمدرب فإن المستقبل يبدو مشرقا".

وأضاف سترلينغ: "نحن فريق يمكننا التفوق على الخصوم. نحن بحاجة للدفاع بصورة أفضل ككل.. وعلينا عدم السماح بدخول أهداف سهلة كثيرة شباكنا. وهذا كلفنا كثيرا.. أخطاؤنا الذاتية والأخطاء الجماعية على أرض الملعب".

وأحرز سترلينغ (22 عاما) لاعب منتخب انجلترا عشرة أهداف في كل البطولات في الموسم الماضي وهو يعتقد أن جوارديولا يمكنه أن يساعده في التطور للأفضل.

وقال عن المدرب الإسباني: "له تأثير هائل على الجميع.. ويمكنه تقديم النصيحة للجميع. وبالنسبة للاعب مثلي فإنني سأستفيد بتلقي المساعدة من شخص مثله.. وأنا سعيد بالعمل معه".