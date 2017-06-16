هل يرحل رونالدو عن ريال مدريد؟

قالت صحيفة رياضية برتغالية في تقرير في عددها يوم الجمعة، إن المهاجم البرتغالي الدولي الشهير كريستيانو رونالدو يرغب في ترك ناديه ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا بعد اتهامه بالتهرب الضريبي في إسبانيا.

وأضافت صحيفة إيه بولا أن تقريرها يستند إلى مصدر موثوق أكد لها أن رونالدو (32 عاما) الذي سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم أربع مرات اتخذ بالفعل قرارا بالانتقال من النادي الملكي، وأنه سيطلب من ناديه ذلك.

وأكدت الصحيفة البرتغالية أن رونالدو "منزعج للغاية" بسبب الاتهامات التي وجهتها إليه سلطات الإدعاء الإسبانية.

وأقام الادعاء الإسباني دعوى قضائية ضد البرتغالي رونالدو هداف ريال مدريد بسبب مزاعم عن خداع السلطات في حوالي 14.7 مليون يورو (16.5 مليون دولار) من خلال إخفاء دخله من بيع حقوق استغلال صورته في الفترة بين 2011 و2014.

ونفى رونالدو ارتكاب أي مخالفة من هذا القبيل.

وقال ريال مدريد أمس الخميس إنه على ثقة بأن مهاجمه البرتغالي لم يتركب أي مخالفة.

ولم يتسن الاتصال بالنادي للتعليق على تقرير الصحيفة البرتغالية يوم الجمعة.

ورونالدو موجود حاليا في روسيا للمشاركة في كأس القارات مع منتخب البرتغال بطل أوروبا.

وقاد رونالدو ناديه للتتويج باللقب 12 في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما سجل هدفين في الفوز 4-1 على يوفنتوس بطل أبطاليا في المباراة النهائية لينتزع لقب هداف المسابقة.

وسبق للسلطات الإسبانية أن اتهمت عددا من نجوم اللعبة الشعبية بمخالفات مالية ومنها التهرب الضريبي ومن بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة وزميله البرازيلي نيمار.