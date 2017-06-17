روسيا تفتتح كأس القارات بالفوز على نيوزيلندا

افتتح المنتخب الروسي بطولة كأس القارات 2017 لكرة القدم المقامة على أرضه ، بانتصار مستحق على نظيره النيوزيلندي 2 - صفر يوم السبت على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرغ.



وافتتح المنتخب الروسي التسجيل في الدقيقة 31 بهدف أحرزه المدافع النيوزيلندي ميكائيل بوكسال بالخطأ في مرمى منتخب بلاده ، ثم أضاف فيدور سمولوف الهدف الثاني لروسيا في الدقيقة 69 .



حقق أصحاب الأرض الفوز بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي افتتح البطولة رسميا ، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحصد المنتخب الروسي بذلك أول ثلاث نقاط في البطولة منفردا بصدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي البرتغال والمكسيك.

وفرض المنتخب الروسي تفوقه خلال الشوط الأول من حيث الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي وصنع العديد من الفرص التهديفية لكن تألق الحارس النيوزيلندي وافتقاد الدقة في اللمسات الأخيرة وكذلك سوء الحظ أحيانا ، حرموه من التقدم في الشوط الأول بأكثر من هدف وحد.

ولم يختلف الحال في الشوط الثاني ، حيث واصل المنتخب الروسي تفوقه وسيطرته على المباراة وأكد جدارته بالفوز من خلال الهدف الثاني الذي سجله سمولوف.