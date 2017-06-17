ليون يسعى إلى التعاقد مع تراوري

قال جان ميشيل أولاس رئيس ليون المنافس في الدوري الفرنسي إن ناديه يتوقع منافسة من عدة أندية بينما يسعى للتعاقد مع برتران تراوري لاعب وسط تشيلسي بطل دوري إنجلترا الممتاز.



وشارك تراوري (21 عاما) في 12 مباراة مع تشيلسي في موسم 2015-2016 ثم أعير إلى أياكس أمستردام في الموسم الماضي وأحرز له 13 هدفا وساعده في بلوغ نهائي الدوري الأوروبي والحصول على المركز الثاني في الدوري الهولندي.



وفي مؤتمر صحفي لتقديم لاعب ليون الجديد المدافع البرازيلي فرناندو مارسال قال أولاس للصحفيين: نريد أن نضم برتران تراوري للنادي، المحادثات (مع تشيلسي) وصلت لمرحلة متقدمة. لكن هناك منافسة من الكثير من الأندية.. نحن حريصون تماما على اتمام الصفقة.



ووقع تراوري القادم من بوركينا فاسو عقدا جديدا مع تشيلسي لمدة ثلاث سنوات في 2016.