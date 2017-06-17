مارسيل كايزر يتولى تدريب أياكس أمستردام

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم تعيين مارسيل كايزر المدير الفني الحالي للفريق الرديف، كمدير فني للفريق الأول خلفاً لبيتر بوس الذي رحل عن صفوف النادي العاصمي نهاية الموسم الماضي.



وسيكون كايزر خليفة لبيتر بوس ، الذي رحل لتدريب بوروسيا دورتموند، بعد موسم واحد قضاه في تدريب أياكس حيث قاده لاحتلال المركز الثاني في الدوري الهولندي والوصول لنهائي الدوري الأوروبي الذي خسره أمام مانشستر يونايتد.



وقاد كايزر (48 عاماً) فريق الرديف والشباب بأياكس لاحتلال المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الهولندي في الموسم الماضي.



وقال كايزر، الذي يمت بصلة قرابة ببيت كايزر أحد عظماء النادي السابقين، في بيان : إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي. سأتمسك بها بيدي الاثنتين .